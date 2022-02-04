В Красноярском крае застройщикам больше нравится строить высотки на 17 этажей и выше Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае с начала года ввели в эксплуатацию 114,62 тысячи квадратных метров жилья, сообщает региональное министерство строительства. Из них площадь многоквартирных домов составила 74, 62 тысячи квадратов и еще 40 тысяч квадратов – это индивидуальное строительство. Озвучили в ведомстве и планы на 2022 год: не менее 1 миллиона 319 тысяч квадратных метров жилья планируется сдать в рамках регионального проекта «Жилье» нацпроекта «Жильё и городская среда».

И для сравнения: за прошлый год объем жилищного строительства составил 1 миллион 346 тысяч 803 квадратных метра. Застройщики в основном возводили высотки: 64% пришлось на здания высотой от 17 этажей и более. На долю 12-16-этажных домов пришлось 12%. И 10-этажки составили 10 %.

Что касается индивидуального строительства, здесь самые популярные – это двухэтажные дома, 49%, одноэтажные -33 % и совсем уже коттеджи в три этажа – 16%. Строили в основном из кирпича – 67%, из панелей – 22 %. А частники на 45% использовали дерево.