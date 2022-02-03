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Здоровье3 февраля 2022 8:46

В Красноярском крае за сутки коронавирусом заразилось 3317 человек

Стопкоронавирус.рф опубликовал статистику на 3 февраля 2022 года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярском крае за сутки коронавирусом заразилось 3317 человек

В Красноярском крае за сутки коронавирусом заразилось 3317 человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

3 февраля 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 3317 человек – это самой большой показатель с начала пандемии, умерло – 19 пациентов. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразился 196 638 человек.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечилось от коронавируса еще 925 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 171 115 пациентов.

Число летальных случаев от ковида выросло. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 19 человек. Общей сложности от болезни скончались 9 502 пациента. Госпитализировано 327 человек.

Фото: Роспотребнадзор Красноярский край

Фото: Роспотребнадзор Красноярский край

- 8 993 контактных человека взято под медицинское наблюдение, - добавили в Роспотребнадзоре Красноярского края.

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