Железногорский поставщик продуктов в детские сады обвиняется в даче взятки более 2,8 миллионов рублей

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В Красноярском крае поставщик продуктов в детские сады обвиняется в даче взятки более 2,8 миллионов рублей экс-главе управления образования по Железногорску. Как сообщает Следственный комитет, расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.

Следствие считает, что экс-руководитель управления образования в Железногорске получил крупную взятку частями – с 2016 по 2019 года предприниматель «занёс» чиновнику более 2,8 миллионов рублей. Деньги платились за незаконное оказание помощи при участии в тендере на заключение контрактов поставки питания в детские садики. Если же детсады жаловались на качество продуктов бизнесмена, то экс-глава управления образования просто закрывал на это глаза.

В отношении предпринимателя было заведено уголовное дело по статье «дача взятки в особо крупном размере». В рамках расследования имущество бизнесмена было арестовано на сумму около миллиона рублей. Обвиняемый свою вину не признал. Виноват он или нет – это уже решит суд. На сегодняшний день предпринимателю грозит до 15 лет лишения свободы и штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки.