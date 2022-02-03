В Красноярском крае проводятся учения летчиков на высотных истребителях МИГ

Фото: Пресс-служба ЦВО

В Красноярском крае проводятся учения военных летчиков на высотных истребителях-перехватчиках МиГ-31БМ. Как сообщают в пресс-службе Центрального Военного Округа, пилоты отрабатывают противодействие воздушным разведывательно-ударным комплексам условного противника.

Как отмечают военные, в рамках выполнения учебно-боевых задач экипажи МиГ не только ищут авиационных постановщиков помех и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения «противника», но и уничтожают их.

Поиск авиационных сил условного «противника» осуществляется при помощи бортового радиолокационного оборудования «Заслон-М». Приборы позволяют одновременно отслеживать более 20 воздушных целей на удалении свыше 300 километров. Воздушные манёвры лётчики выполнят на высотах от 400 до 18000 метров, одиночно, а также в составе пар и звеньев.

Учения летчиков завершатся к концу текущей недели, в них принимают участие 11 единиц авиационной техники: истребители-перехватчики МиГ-31БМ, самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, более 50 единиц наземной техники и около 300 военнослужащих из числа лётного, инженерно-технического состава, группы управления и обеспечения полетов.