Стартовал грантовый конкурс экологических проектов компании En+ Group

Компания En+ Group объявила о начале приема заявок на третий ежегодный грантовый конкурс экологических проектов. В этом году к четырем регионам – Красноярский край, Иркутская, Нижегородская, Челябинская области, где обычно проводился конкурс, присоединилась республика Бурятия.

Напомним, конкурс экопроектов впервые прошел в 2020 году. Это часть комплексной программы En+ Group по защите озера Байкал и водных экосистем от неблагоприятных экологических воздействий «Мир со знаком плюс». Ее запустил в 2011 году основатель компании Олег Дерипаска. Программа включает экологические, социальные, научные, образовательные и просветительские проекты.

Общий призовой фонд в 2022 году – 10 млн рублей. Победители получат грант в размере до 500 тысяч рублей. Он должен быть направлен на сохранение водных экосистем, биоразнообразие и экологический баланс природных территорий.

Соискатели могут подать документы с 1 февраля по 15 марта 2022 года. Победителей определит независимый экспертный совет, состоящий из 25 представителей науки, органов власти, бизнеса, некоммерческих организаций, общественников, и конкурсная комиссия.

Кандидаты могут выбрать любое из пяти предложенных направлений:

- «Местная инициатива» - эковолонтерство и совершенствование инфраструктуры природных объектов,

- «Объединяя ресурсы» - экологическое предпринимательство,

- «Передавая опыт» - образовательные проекты экологического содержания,

- «Наука и практика» - научные исследования в области сохранения водных ресурсов и биоразнообразия,

- «Курс на устойчивость» - отдельная номинация для тех, кто получал грант ранее и хочет продолжить заниматься воплощением заявленных идей.

Участниками могут стать некоммерческие организации (кроме религиозных и политических), государственные федеральные, региональные и муниципальные бюджетные учреждения, учреждения социальной сферы, товарищества собственников жилья, управляющие компании, индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность в рамках конкурсных направлений.

Во время действия программы волонтеры получат возможность прослушать тематические вебинары, онлайн-презентации, очные консультации в городах, где будет воплощаться в жизнь их проект.

Более подробная информация о конкурсе, положение, форма заявки, расписание мероприятий и контактная информация размещены на сайте 2022.enplus-grant.ru.