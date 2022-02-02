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Общество2 февраля 2022 5:55

В Красноярске водолазы обследуют Коммунальный и Октябрьский мосты

Администрация собирается объявить тендер
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярске водолазы обследуют Коммунальный и Октябрьский мосты

В Красноярске водолазы обследуют Коммунальный и Октябрьский мосты

Фото: Мария ЛЕНЦ

Мэрия Красноярска ищет подрядчика для обследования Коммунального и Октябрьского мостов. Как сообщает пресс-служба городской администрации, по регламенту такой осмотр положен каждые пять лет.

Водолазам предстоит обследовать опоры мостов и других элементов конструкции мостов, которые находятся под водой. Подтвердить обследование необходимо фотографиями и видео.

Провести работы планируется весной – до начала паводков. Начальная сумма контракта 2 миллиона 293 тысячи рублей.

В 2017 году при подобном обследовании на опорах Коммунального моста были обнаружены сколы бетона и воронки размывов. В целом же состояние конструкций признали рабочим.

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