В Красноярске водолазы обследуют Коммунальный и Октябрьский мосты Фото: Мария ЛЕНЦ

Мэрия Красноярска ищет подрядчика для обследования Коммунального и Октябрьского мостов. Как сообщает пресс-служба городской администрации, по регламенту такой осмотр положен каждые пять лет.

Водолазам предстоит обследовать опоры мостов и других элементов конструкции мостов, которые находятся под водой. Подтвердить обследование необходимо фотографиями и видео.

Провести работы планируется весной – до начала паводков. Начальная сумма контракта 2 миллиона 293 тысячи рублей.

В 2017 году при подобном обследовании на опорах Коммунального моста были обнаружены сколы бетона и воронки размывов. В целом же состояние конструкций признали рабочим.