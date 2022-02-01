В Красноярском крае назначен новый министр спорта. Фото: ФК "Енисей"

Новым министром спорта Красноярского края стал Денис Петровский. Распоряжение об этом подписал губернатор региона Александр Усс.

На посту Петровский сменил Павла Ростовцева, который в декабре был назначен советником губернатора.

Денис Петровский является уроженцем Красноярска. В 2006 году он окончил Сибирский юридический институт МВД РФ и занимался журналистикой, работая корреспондентом информационной службы и ведущим рубрики «Вести-Спорт» в филиале ВГТРК ГТРК «Красноярск».

Также в его профессиональном портфеле работа ведущим и автором программ на «Радио Зенит» в Санкт-Петербурге.

С 2013 по 2014 годы работал в ГК «Олимпстрой», которая занималась организацией Олимпийских игр в Сочи.

В 2016 году Петровский вернулся в Красноярск в статусе спортивного директора ФК «Енисей».

С августа 2020 по январь 2022 в должности заместителя коммерческого директора АНО «Росгонки» занимался организацией российского Гран-при «Формулы-1» и комплексным развитием «Сочи автодрома».