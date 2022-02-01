Дочь-подросток главврача Красноярской краевой больницы вакцинировалась от ковида. Фото: facebook.com/eekorchagin

15-летняя дочка главного врача Красноярской краевой больницы Егора Корчагина вакцинировалась от коронавируса. Дарья сделала прививку препаратом «Спутник М».

— Когда появилась информация, что в Красноярск привозят вакцину для детей, я решила для себя, что я буду вакцинироваться. Благодаря вакцине, если я заболею, то вероятность перенести болезнь тяжело невысокая. К тому же вакцина дает надежду, что когда-нибудь мы вернемся к привычному образу жизни и будем жить без масок, — рассказала Дарья. Вакцинация подростков в Красноярском крае стартовала с 28 января. Сделать прививку могут все, кому исполнилось 12 лет. Для детей младше 15 лет нужно разрешение родителей. Для тех, кто старше, достаточно собственного письменного согласия. Прививки делаются с интервалом в 21 день.