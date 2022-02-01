В Ачинске дело нетрезвого таксиста, допустившего ДТП с пострадавшим, дошло до суда

В Ачинске дело таксиста, допустившего ДТП с пострадавшим пассажиром, дошло до суда. Фото: ГИБДД Красноярска

В Ачинске будут судить таксиста, допустившего ДТП на трассе. Как сообщают в красноярской ГИБДД, в аварии серьезно пострадал один из пассажиров.

Авария произошла еще в мае 2021 года. Водитель такси с двумя пассажирами ехал по трассе Р255 со стороны Ачинска в Боготол. В итоге мужчина не справился с управлением и влетел в ограждение.

Инспекторы ДПС заметили признаки опьянения у таксиста, но от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Сам водитель не пострадал, однако серьезные травмы получил пассажир, сидевший на переднем сидении.

Ачинские следователи завели уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, находящимся в состоянии опьянения»

- Материалы направлены в суд. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, - передают в ГИБДД Красноярского края.