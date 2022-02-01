Волонтеры СУЭК поддержали врачей, родителей и малышей в детской поликлинике Бородино

Волонтеры СУЭК. Фото предоставлено компанией

Волонтеры Сибирской угольной энергетической компании Андрея Мельниченко провели добрую акцию в городской поликлинике Бородино. Сотрудники компании во время пандемии продолжают участие во Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Недавно активисты бородинских предприятий СУЭК передали медперсоналу детской поликлиники одноразовые медицинские маски, а маленьким пациентам и их родителям – апельсины и мандарины.

Похожую акцию угольщики уже проводили в марте 2021 года во время акции #ГодКакМыВместе. Добровольцы дарили «солнечные» фрукты врачам и посетителям больниц – так они отметили первый день рождения масштабной волонтерской инициативы. Отметим, что СУЭК поддерживает медиков на протяжении всей пандемии. Компания передает в больницы средства индивидуальной защиты, медикаменты для лечения COVID-19, современное оборудование – диагностическое, кислородное, реанимационное, последняя из поставок была осуществлена всего месяц назад, помогает в создании дополнительных койкомест в «ковидных» госпиталях.

Мандарины - это витамины и хорошее настроение. Фото предоставлено компанией

– Очень важно, что в такое непростое время угольщики всегда рядом, поддерживают, помогают, – поблагодарила СУЭК и ее волонтеров старшая медсестра бородинской поликлиники Ирина Шенфельд.

– Приятно слышать слова благодарности от врачей, видеть их радостные глаза, – говорит волонтер СУЭК, инженер-энергетик Бородинского разреза Анастасия Орешкина. – И, конечно, очень здорово дарить хорошее настроение ребятишкам.

Акция взаимопомощи #МыВместе стартовала в России в 2020 году, и СУЭК включилась в нее одной из первых. За деятельную поддержку врачей, сограждан из группы риска Компания и ее волонтеры отмечены Благодарностью и памятной медалью Президента страны Владимира Путина, а также наградами авторитетных российских конкурсов в сфере социальной ответственности, таких как «People Investor», «Героям – быть!», «Хрустальная пирамида», «Лидеры корпоративной благотворительности» и других.