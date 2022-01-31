Красноярские театры отменяют спектакли: массово заболевают артисты. Фото: театр Пушкина

Коронавирус добрался до актеров красноярских театров. В связи с этим одно за другим культурные учреждения заявляют об отмене спектаклей.

Так, например, Музыкальный театр отменил все представления до 6 февраля. А в театре им. Пушкина не покажут 1 февраля «Матренин двор» и 4 февраля «Тихий шорох уходящих шагов».

— Уважаемые зрители, 1 и 4 февраля в связи с болезнью актрисы мы вынуждены отменить спектакли «Матренин двор» и «Тихий шорох уходящих шагов», — говорится в сообщении драматического театра.

Зрители смогут вернуть билеты по месту покупки до запланированного начала сеанса. Если билеты были приобретены сайте театра, то деньги вернутся на карту автоматически.