В Красноярском крае нашли две опасные дороги, где за полгода не было ни одной аварии Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярском крае есть два опасных дорожных участка, где за последние полгода не зафиксировано ни одной аварии. Об этом сообщает министерство транспорта региона. Такого результата добились дорожные службы в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», главные мероприятия которого курирует губернатор Александр Усс.

Первый такой участок находится в Березовском районе – это 24-й километр обхода Красноярска. Прошлым летом там установили сигнальные столбики, световозвращатели и знаки «Обгон запрещен», а также нанесли разметку из пластичных материалов. И плюс установили мобильный комплекс автоматической фиксации нарушений ПДД.

Второй участок – 32-й километр трассы Красноярск – Енисейск в Емельяновском районе. Помогли повысить безопасность там знаки ограничения скорости и комплекс фотовидеофиксации. Помимо этого, стационарным освещением оборудовали автобусную остановку.

- Помимо обхода города в Берёзовском районе и маршрута Красноярск – Енисейск, мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в прошлом году выполнили еще на четырех участках в Березовском и Емельяновском районах, - рассказал заместитель министра транспорта Красноярского края Ренат Даутханов.