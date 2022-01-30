Красноярская пара сыграла свадьбу в стиле 90-х на «Пятнице»

Фото: скриншот телеканала "Пятница"

Красноярская пара Анна и Александр поженились в телепроекте «4 свадьбы» на федеральном телеканале «Пятница». Выпуск с их торжеством в стиле 90-х вышел 27 января.

В программе участвуют 4 пары, которые выясняют, чья же идея свадьбы круче. Победителям достается денежный приз для свадебного путешествия.

В последнем выпуске приняли участие Анна и Александр из Красноярска. Они сыграли свадьбу в местной столовой, создав торжество в стиле 90-х. Потратили они на неё около 300 000 рублей.

Другим участницам не понравилась подача красноярской пары и не дали им высоких баллов, оценив селедку под шубой, пюрешку с котлеткой и конкурсы всего в 65 баллов. Это в 2 раза меньше, чем у победительницы.

Полный выпуск можно посмотреть по ссылке