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Происшествия30 января 2022 5:09

В Енисейске агрессивная стая собак пыталась растерзать школьника

Ребенка спасла проезжавшая мимо на машине женщина
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: ЧП Енисейск

Фото: ЧП Енисейск

В Енисейске агрессивная стая из 8-10 собак напала на школьника. К счастью, на помощь пришла проезжавшая мимо жительница города – она разогнала собак, протяжно посигналив. Как сообщает паблик ЧП Енисейска, собаки загнали мальчишку в сугроб, лаяли и кидались на него.

После того, как женщина спасла ребенка от своры бродячих псов, она позвонила в администрацию. Но там, по словам спасительницы, никак не отреагировали на её обращение.

- Звонила в администрацию Енисейска, но у них «любимый» ответ: «ищем подрядчиков, сейчас ничего другого я вам сказать не могу», - пишет жительница города.

В комментариях большинство жителей поддержало спасительницу и посоветовало обратиться в прокуратуру, мол, тогда может и будет толк в борьбе с бездомными собаками. Но нашлись и те, кто посчитал, что ситуация вброс, собаки просто так носились по дороге, а горожанка специально нагнетает ситуацию.

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