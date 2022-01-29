Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия29 января 2022 3:22

В Ачинске рабочий случайно отравился жидкостью для морозоустойчивости бетона

Спасти мужчину не удалось
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Ачинске рабочий случайно отравился жидкостью для морозоустойчивости бетона

В Ачинске рабочий случайно отравился жидкостью для морозоустойчивости бетона

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ачинске Красноярского края на одном из городских предприятий произошла трагедия. Как сообщает пресс-служба регионального СК, рабочий случайно выпил жидкость, применяемую для морозоустойчивости бетона.

Молодой человек перепутал спецжидкость с водой и выпил из бутылки. Вскоре ему стало плохо. Парня госпитализировали, но спасти его не удалось.

Как сообщают в СК по Красноярскому краю, сейчас следователи проводят проверку по данному факту.

0