В Туве мать с дочкой-подростком погибли от отравления угарным газом. Фото: СУСК Тывы

В Туве 50-летняя женщина и ее 12-летняя дочка погибли от отравления угарным газом. Следователи сейчас разбираются подробно в произошедшей ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Женщина проживала с малолетней дочерью в частном доме с печным отоплением. Сегодня утром старший сын женщины с трудом открыв дверь, обнаружил в доме тела матери и сестры без признаков жизни, - пояснили в региональном следкоме. Там отметили, что никаких признаков насильственной смерти не было обнаружено.

В настоящее время по материалу проверки проводятся необходимые проверочные мероприятия.