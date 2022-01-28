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Происшествия28 января 2022 18:20

В Туве мать с дочкой-подростком погибли от отравления угарным газом

Тела своих близких нашел старший брат девочки, когда пришел утром домой
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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В Туве мать с дочкой-подростком погибли от отравления угарным газом. Фото: СУСК Тывы

В Туве мать с дочкой-подростком погибли от отравления угарным газом. Фото: СУСК Тывы

В Туве 50-летняя женщина и ее 12-летняя дочка погибли от отравления угарным газом. Следователи сейчас разбираются подробно в произошедшей ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Женщина проживала с малолетней дочерью в частном доме с печным отоплением. Сегодня утром старший сын женщины с трудом открыв дверь, обнаружил в доме тела матери и сестры без признаков жизни, - пояснили в региональном следкоме. Там отметили, что никаких признаков насильственной смерти не было обнаружено.

В настоящее время по материалу проверки проводятся необходимые проверочные мероприятия.

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