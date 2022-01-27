В Дивногорске пройдет спортивный праздник «На лыжи!»

В Дивногорске в воскресенье, 30 января, откроется обновленный лыжный полигон и состоится Первенство города по лыжным гонкам. Организаторы праздника – компания En+ Group, РУСАЛ, Федерация лыжных гонок совместно с отделом физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Дивногорска – приглашают принять участие в мероприятии гостей всех возрастов и лыжников со всего края.

Желающим принять участие в Первенстве города по лыжным гонкам нужно пройти предварительную регистрацию в судейском здании лыжного полигона в районе Слаломной горы 30 января с 10.00 до 11.45.

Программа мероприятия:

12.00 – начало торжественного открытия лыжного полигона.

12.20 – старт гонок для участников Первенства Дивногорска.

12.20 – развлекательная программа для гостей праздника «На лыжи!»

Для участников и гостей настоящее шоу устроят барабанщики «The Mad Man», выступят танцевальные и вокальные группы, пройдут интерактивные конкурсы с призами и памятными сувенирами от организаторов проекта. На площадке будет работать фотограф и фотозона, а для желающих подкрепиться и согреться – полевая кухня.

Отметим, что в рамках проекта «На лыжи!» En+ Group вложила в реконструкцию беговых лыжных трасс, а также строительство новых объектов в стартовой зоне лыжного полигона Дивногорска порядка 35 млн рублей. В 2016 году основатель компании Олег Дерипаска сформулировал главную цель проекта – популяризация лыжного спорта и пропаганда здорового образа жизни. En+ Group активно обновляет и строит лыжную инфраструктуру, занимается подготовкой лыжных тренеров, поддерживает юношеские команды, проводит спортивные праздники и соревнования. Проект «На лыжи!» действует в 16 городах Красноярского края, Иркутской и Кемеровской областях, республиках Коми и Хакасии.