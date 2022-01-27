Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 января 2022 4:26

Подозреваемого в пытках заключенных убийцу из Иркутска перевели в колонию Красноярска

Сейчас он работает бригадиром уборщиков и свободно перемещается по городу
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Фото: Мария ЛЕНЦ

В красноярскую колонию перевели убийцу, подозреваемого в пытках над заключенными из иркутского СИЗО. Как сообщает проект Gulagu.net, преступник может быть причастен к более чем 50 эпизодам пыток и изнасилований.

Также отмечается, что убийцу поселили в исправительный центр при красноярской ИК-27. Там он работает бригадиром уборщиков и может свободно перемещаться по городу.

Мужчина был осужден за то, что вместе со знакомым избил до смерти своего собутыльника, за что в 2016 году получил 9 лет лишения свободы. Решение о его переводе из Иркутска принял Советский суд Красноярска.

0