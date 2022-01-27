Подозреваемого в пытках заключенных убийцу из Иркутска перевели в колонию Красноярска

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В красноярскую колонию перевели убийцу, подозреваемого в пытках над заключенными из иркутского СИЗО. Как сообщает проект Gulagu.net, преступник может быть причастен к более чем 50 эпизодам пыток и изнасилований.

Также отмечается, что убийцу поселили в исправительный центр при красноярской ИК-27. Там он работает бригадиром уборщиков и может свободно перемещаться по городу.

Мужчина был осужден за то, что вместе со знакомым избил до смерти своего собутыльника, за что в 2016 году получил 9 лет лишения свободы. Решение о его переводе из Иркутска принял Советский суд Красноярска.