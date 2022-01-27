В Норильске после массового ДТП эвакуированы 270 пассажиров

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Норильске 26 января произошло массовое ДТП, одновременно столкнулись 7 транспортных средств, 4 из которых это пассажирские автобусы. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, специалисты начали проверку.

Уже известно, что 26.01.2022 около 15 часов на трассе Норильск-Кайеркан произошла массовая авария при участии грузовой техники и пассажирских автобусов. К счастью, никто не пострадал, но были эвакуированы около 270 пассажиров благодаря рабочей группе штаба «Шторм». Всех людей доставили в ближайшее административно-бытовое здание.

Напомним, что накануне из-за сильной пурги было полностью перекрыто движение всех транспортных средств на дороге Норильск-Алыкель. Продвигаться по дороге может только спецтехника с повышенной проходимостью. После того, как движение будет открыто, всех людей развезут по районам.