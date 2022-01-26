В Красноярске продадут 13 объектов, принадлежащих городу Фото: ИВАНОВА Диана

Администрация Красноярска продолжает реализовывать имущество, принадлежащее городу, которое не приносит существенного дохода, но его приватизация может пополнить бюджет. Депутатам Горсовета представили программу приватизации муниципального имущества на 2021-2023 года и попросили добавить в уже имеющийся список еще 13 объектов.

По словам замруководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений Евгении Горшковой, в прогнозный план приватизации на три года изначально были включены 63 объекта недвижимости с шестью земельными участками, а также акции двух организаций, находящиеся в муниципальной собственности, это АО «АБЗ» и ОАО «Дары Сибири». В минувшем году уже проданы 51 объект и 2 земельных участка, а также акции ОАО «Дары Сибири».

13 объектов, на которые мэрия просит разрешение о продаже, имеют общую площадь 1037,3 квадратных метров. Бюджет может получить за них более 153 миллионов рублей. Ранее эти объекты сдавались в аренду, затем оказались невостребованными. Обсудив этот вопрос, депутаты согласовали их приватизацию.