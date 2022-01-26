В Красноярском крае с начала холодов от обморожения пострадали 173 человека Фото: Мария ЛЕНЦ

Холода в Красноярском крае традиционно начинаются в ноябре. И до настоящего времени за медицинской помощью при обморожениях обратились 173 человека, из которых 12 детей. Причем 79 человек, включая 2 детей, пострадали серьезно и были госпитализированы. Было зафиксировано два летальных исхода. Такую статистику приводит региональный минздрав. Для сравнения по данным на 30 января 2021 года было зафиксировано 114 случаев обморожения и переохлаждения.

Медики отмечают, что не обязательно должны быть сильные морозы, чтобы человек пострадал, это может случиться даже при минус 5 градусах. Последствиями переохлаждения может стать тяжелая простуда, тяжелые вирусные и респираторные заболевания. А в период пандемии коронавируса это еще опаснее и может закончиться гибелью пациента.

Нужно поберечься, позаботиться о себе, чтобы выйти на улицу и не навредить себе, надевать удобную и теплую одежду, отдавая предпочтение, например, шерстяным носкам и вязаным рукавицам, а не синтетике. Нельзя растирать замерзшую кожу снегом, чтобы не травмировать ее. А отогреваться дома нужно постепенно, естественным образом. И при любых проблемах – к врачу.