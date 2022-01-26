Опубликована архитектура деловой программы КЭФ-2022

Регистрация на КЭФ-22 уже началась. Фото: Мария ЛЕНЦ

В этом году Красноярский экономический форум-2022 «Сибирь: экономика будущего» будет посвящен обсуждению приоритетных вопросов экологии, «зеленой» экономики, российской практики применения принципов ESG, а также развитию ресурсного потенциала Сибири.

Деловая программа КЭФ-2022 будет представлена пятью основными тематическими треками – «Цифровизация и новые смыслы в экономике», «Человеческий капитал», «Новые подходы к пространственному развитию», «Промышленность и экологическая трансформация», «Новое качество деловой среды».

По каждому треку пройдет ряд мероприятий – круглые столы, экспертные интервью и дискуссии, стратегические сессии с привлечением международных участников, открытые диалоги. Для обсуждения ключевых вопросов форума будут приглашены представители российского бизнеса, федеральных органов власти, институтов развития и общественных объединений.

Обсудить появление в Сибири новых точек притяжения интеллектуальных и финансовых инвестиций предлагается в рамках тематического трека «Новые подходы к пространственному развитию». Эксперты оценят потенциал транспортных и транзитных возможностей Сибири, а также создание производственно-логистических центров на всей протяженности международных транспортных коридоров.

А тем временем на сайте Красноярского экономического форума кэф.рф открыта регистрация участников деловой программы. Принять участие в форуме можно как в онлайн формате, так и очно.

Для участников и гостей Красноярского экономического форума-2022 начал работать call-центр. В круглосуточном режиме операторы центра ответят на все вопросы, касающиеся участия в форуме, программы, а также проживания, логистики и других тем. Позвонить в call-центр можно по телефону 8 (499) 940 12 00.

А в это время

Стартовала кампания по набору волонтеров на Красноярский экономический форум. Для работы на мероприятиях форума нужна помощь 151 добровольцев.

Волонтеры КЭФ-2022 будут встречать гостей в аэропорту, работать на стойках регистрации, информировать участников форума, помогать в организации работы пресс-офиса и проведении пленарных заседаний, круглых столов и выставок.

Чтобы вступить в ряды волонтёров, каждый желающий в возрасте от 18 до 40 лет должен подать до 6 февраля 2022 года заявку и заполнить анкету на сайте: https://vk.cc/camSaZ