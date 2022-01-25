Красноярец отсудил у мэрии 1,5 млн за свой снесенный дом Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Красноярска отсудил у городской администрации полтора миллиона рублей за свой снесенный дом и крохотную денежную компенсацию за него. Мужчина доказал в суде, что ему выплатили очень мало за жилье в Николаевке.

Дом горожанина находился на улице Овражной. Он был рассчитан на две семьи. Когда дело дошло до строительства дорожной развязки на Николаевском проспекте, квартиру изъяли и отправили под снос. взамен заплатили всего 864 тысячи рублей.

Как выяснилось, пока решали, вопрос с компенсацией, дом сгорел. Эксперты заключили: уцелел только фундамент, а он стоит не больше вышеуказанной суммы.

Мужчина подал апелляцию на решение Октябрьского районного суда Красноярска. Краевая судебная инстанция встала на сторону гражданина.

— Установлено, что квартира уничтожена не в результате пожара, а в результате сноса дома администрацией города. Следовательно, размер возмещения должен быть определён по рыночной стоимости жилья до сноса дома, — пояснили в краевом суде.

По решению судьи, мужчине должны выплатить 1 445 000 рублей.