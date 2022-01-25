Стройнадзор намерен лишить Красжилфонд права привлекать деньги дольщиков Фото: Мария ЛЕНЦ

Красжилфонд может лишиться права привлекать деньги дольщиков. Стройнадзор намерен лишить компанию такой возможности из-за невыполнения обязательств перед дольщиками строящихся четырех жилых домов в районе «Солонцы-2».

Ведомство направило в Арбитражный суд края соответствующее заявление 20 января 2022 года. Среди грубых нарушений срыв сроков строительства жилого дома № 10. Возведение других объектов не начиналось вовсе.

Примет или нет суд вопрос к рассмотрению, станет известно в ближайшее время.