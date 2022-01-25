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Общество25 января 2022 15:32

Красноярские полицейские разыскивают 16-летнюю Дарью Кузнецову

Девочка пропала почти неделю назад
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Красноярские полицейские разыскивают 16-летнюю Дарью Кузнецову. Фото: поиск пропавших детей

Красноярские полицейские разыскивают 16-летнюю Дарью Кузнецову. Фото: поиск пропавших детей

С 20 января в Красноярске идут поиски 16-летней Даши Кузнецовой. Девушка ушла из дома № 15 на Солнечном бульваре и больше от нее не было никаких известий.

Приметы пропавшей: рост 175 см, плотного телосложения. Была одета в черный пуховик, черную шапку, черные штаны, белые кроссовки.

КОНКРЕТНО

Всех, кому известна какая-либо информация о нахождении Дарьи Кузнецовой просят Обратиться в спецслужбы и к волонтерам.

8 (391) 2-26-23-59 — дежурная часть ОП № 9;

112;

8 (950) 996-60-66 — волонтеры.

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