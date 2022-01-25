Сергей Еремин показал себя в молодости и поздравил красноярцев с Днем студента. Фото: eremin__krsk

Мэр Красноярска Сергей Еремин поздравил горожан с Днем студентом и опубликовал фотографию с тех далеких времен. Градоначальник признался, что с теплотой вспоминает свои студенческие времена.

На фотографии времен студенчества будущий мэр позирует рядом с новогодней елкой:

- Не удивлюсь, если на календаре было уже начало весны, а ёлка так и продолжала стоять в нашей комнате в общаге, - пишет Сергей Еремин в инстаграме.

Мэр вспомнил и посиделки с соседями по общежитию, запах жаренной картошки в коридорах и другие прелести студенчества:

- Рад, что славный период общажного братства был и в моём студенчестве. С запахом жареной картошки на весь коридор, с гостинцами из дома, совместными посиделками с соседями, песнями под гитару, ночной зубрёжкой лекций.

В конце обращения Сергей Еремин поделился мудростью поздравил студентов с их днем:

- Я хочу поделиться с вами очень сокровенными для меня словами, которые когда-то сказал мой научный руководитель Семён Васильевич Архипов . Он сказал: «В жизни будет много событий и важных решений, но постарайся споткнуться о счастливый камень!» Ребята, я желаю вам в жизни запнуться о свой «счастливый камень».