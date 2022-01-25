В Красноярске до конца года построят выход из Академгородка на Николаевский мост и два пешеходных перехода Фото: Мария ЛЕНЦ

Дорожное строительство в городе – очень затратное дело. Начиная с 2017 года за счет средств, выделенных из краевого и федерального бюджета, в краевом центре было построено 11 объектов. Это почти 4,5 километра дорог и один пешеходный переход на улице Волочаевской. На 2022 – 24 годы в Красноярске на ремонт и строительство автодорожных объектов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» предусмотрено более 2,5 миллиардов рублей. Это 10 объектов, в том числе 3 пешеходных перехода.

Непосредственно в 2022 году продолжится строительство автодороги по улице Волочаевской с Дубровинского на Копылова. И дороги на улице Байкитской от Юбилейной до Дачной. Затем эти два объекта будут объединены в одну дорожную артерию, которая обеспечит транспортную доступность от Академгородка на правый берег, минуя улицы Копылова, Годенко и Киренского, - сообщил на пресс-конференции в «Комсомольской правде» Александр Навродский, заместитель руководителя УКС Красноярска. На это предусмотрено около 200 миллионов рублей.

Добавим, что в текущем году будут построены два пешеходных перехода. Один – надземный на улице Семафорной в районе дома 327 и подземный через Дубровинского в районе площади Чехова. Субсидии на них составляют 400 миллионов рублей.