В Красноярске завели уголовное дело на бывшего полицейского, устроившего дебош в подъезде Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске по статье «хулиганство» завели уголовное дело на мужчину, который устроил дебош в подъезде дома на Молокова. Об этом сообщает пресс-служба красноярской полиции.

Напомним, что на 35-летнего красноярца пожаловались соседи. Мужчина громил двери топором, грозился всех зарезать, угрожал жильцам. При этом ранее он работал в полиции, но был уволен за поступок, порочащий честь и достоинство сотрудника полиции. Сейчас мужчина задержан.

- Санкция данной статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы, - передают в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.