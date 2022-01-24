В Красноярске жителей новостройки испугали огромные трещины в стенах. Фото: «Мкр. Солнечный. Красноярск»

В Солнечном одна из новостроек попала в центр внимания. Жильцы дома на проспекте 60 лет Образования СССР, 26 поделились своими тревогами – в ночь на 20 января многим было не до сна. Творилось нечто – трещали стены, трещинами пошла штукатурка. Гудела вентиляционная пожарная вытяжка. Почти что апокалипсис. Причем особенно сильно проявилось это на трех этажах – с 14 по 16, сообщают Sibnovosti.ru со ссылкой на паблик «Мкр. Солнечный. Красноярск».

Добавим, что в последние годы Солнечный активно застраивается. Цены здесь значительно ниже, чем в центральных районах города, поэтому квартиры быстро раскупаются, а потом жильцы жалуются на отсутствие садиков, школ, благоустройства. Теперь вот неприятные звуки по ночам, которые пугают новоселов. В комментариях их успокаивают, что таким образом дом осаживается, нужно подождать. Кто-то даже приводит свои примеры в других новостройках. Но приятного мало.

В управляющей компании пояснили: шахта лифта изготовлена из сборных железобетонных конструкций, а сам многоквартирный дом имеет монолитный железобетонный каркас. Кроме того, лифтовая шахта испытывает динамические нагрузки от работы оборудования. Штукатурка действительно повреждена в месте стыковки каркаса здания и лифтовой шахты. Но на несущую способность всего здания это не влияет.