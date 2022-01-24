В Красноярском крае полицейские нашли похищенный бульдозер стоимостью 27 миллионов рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае полицейские по горячим следам нашли похищенный бульдозер стоимостью 27 миллионов рублей. Как сообщили в МВД, технику украли в Курагинском районе.

Оказалось, что 44-летний мужчина заметил в лесном массиве заброшенный и полуразобранный бульдозер. Житель региона похитил технику и сдал его в металлолом, получив 200 000 рублей. Деньги он потратил на свои личные нужды.

Трактор был найден в короткие сроки – полицейские просматривали фотографии с камер фотофиксации, стоящих на дороге Курагино-Абакан и заметили, как неизвестные перевозят будьдозер в прицепе. Выяснить, кто за этим стоит не составило труда.

Тяжелую технику в ближайшее время вернут владельцу. Мужчина, похитивший бульдозер, полностью признал свою вину. В его отношении заведено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.