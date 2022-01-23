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Происшествия23 января 2022 6:28

Пьяная красноярка устроила погром в подъезде

Дебоширка попала на камеры, установленные в помещении
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Пьяная красноярка устроила погром в подъезде. Фото: стоп-кадр видео ТВК

Пьяная красноярка устроила погром в подъезде. Фото: стоп-кадр видео ТВК

В Красноярске девушка разбила дверь в подъезде. Судя по кадрам видео, опубликованным ТВК, особа была в нетрезвом состоянии.

Все произошло накануне в доме по адресу Лесопарковая, 17«а». Жильцы утверждают: девушка незадолго до случившегося зашла в подъезд, с кем-то очень эмоционально говорила по телефону, потом села в такси и уехала.

Однако спустя 5 минут красноярка вернулась назад и набросилась на дверь. Она пнула ее так, что выбила стекло.

Сейчас полиция проводит проверку.