Пьяная красноярка устроила погром в подъезде. Фото: стоп-кадр видео ТВК

В Красноярске девушка разбила дверь в подъезде. Судя по кадрам видео, опубликованным ТВК, особа была в нетрезвом состоянии.

Все произошло накануне в доме по адресу Лесопарковая, 17«а». Жильцы утверждают: девушка незадолго до случившегося зашла в подъезд, с кем-то очень эмоционально говорила по телефону, потом села в такси и уехала.

Однако спустя 5 минут красноярка вернулась назад и набросилась на дверь. Она пнула ее так, что выбила стекло.

Сейчас полиция проводит проверку.