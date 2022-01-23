Житель Красноярского края заметив пропажу денег с карты не стал заявлять о ней, но преступника все равно поймали Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Таймыре местный житель стал жертвой кражи денег с карты, но не стал писать заявление об этом в полицию. Однако местным полицейским это не помешало задержать преступника.

Как оказалось, о том, что некий мужчина снимает деньги с чужой карты, правоохранителям сообщили. Те, в свою очередь, нагрянули к подозреваемому, а он не стали отпираться и во всем признался.

— Полицейские выяснили, что злоумышленник в ходе знакомства увидел у потерпевшего банковскую карту с пин-кодом на листке и пригласил его к себе в гости на застолье. После распития алкогольных напитков, воспользовавшись тем, что гость уснул, мужчина похитил банковскую карту. Имея доступ к пин-коду, северянин неоднократно снимал денежные средства для личного пользования и приобретал продукты питания, — рассказали в ГУ МВД региона.

Мужчины сутки отдыхали в компании друг друга, и когда пришла пора расходиться, преступник просто положил карту на место.

Что со счета пропало 176 тысяч, владелец пластика понял сразу. Но в полицию не пошел. Сейчас задержанному грозит до шести лет колонии.