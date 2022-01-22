В Красноярске на пешеходном переходе сбили девушку. Фото: ГИБДД

В Красноярске произошло ДТП с пострадавшим пешеходом. По информации ГИБДД города, произошло это накануне, 21 января, в вечернее время на улице Лесников, 23 (Свердловский район, ЖК «Тихие зори»). Пешеходный переход был без светофора, но с зеброй и предупреждающими знаками.

На видео со стороны хорошо просматривается, как девушка побежала через дорогу перед остановившемся автомобилем, но не убедилась, что другие также ее пропускают. В результате ехавший по второй полосе ВАЗ сбил ее. Скорость была такой, что 18-летняя девушка отлетела на несколько метров.

В ГИБДД сообщили, что пострадавшую доставили в больницу, ей назначено лечение. 23-летнего водителя на месте освидетельствовали, признаков опьянения не выявили. На него составили протокол по статье «Непредоставление преимущества пешеходу». ГИБДД напоминает водителям и пешеходам о необходимости быть внимательными, приближаясь к пешеходным переходам.