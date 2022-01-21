NordStar запустит летние рейсы из Красноярска в южные города России

Фото: Мария ЛЕНЦ

Авиакомпания NordStar летом 2022 года запустит рейсы в 4 южных города России – Сочи, Анапа, Краснодар и Геленджик. Как сообщили в пресс-службе красноярского аэропорта, билеты по всем направлениям уже есть в продаже.

Полёты в Анапу стартуют 4 июня и будут длиться до 26 сентября. Стоимость билета составит от 11 878 рублей, в обе стороны — от 24 126 рублей.

В Краснодар можно будет улететь с 5 июня по 11 сентября. Перелет туда обойдется красноярцам от 12 540 рублей, в обе стороны от 25 450 рублей.

В Геленджик полет в одну сторону обойдется от 12 281 рубля, в обе стороны — от 25 562 рубля, улететь можно будет с 3 июня по 30 сентября. В Сочи стоимость перелета составляет от 7 693 рублей, туда и обратно — от 17 586 рублей, полёты стартуют 3 июня.