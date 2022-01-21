В Красноярском крае инспекторы ДПС спасли водителя, чуть не замерзшего на трассе в -30

Фото: Мария ЛЕНЦ

На федеральной трассе в Рыбинском районе у одного из путешественников сломалась машина в 30-градусный мороз. Как рассказали в ГИБДД, сообщение о помощи в службу 112 поступило глубокой ночью.

39-летний водитель ехал из Иркутской области в Красноярск, когда в Рыбинском районе, на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в его машине «Исузу Эльф» внезапно отключилась печка. Автомобиль стремительно остывал, никакие методы запуска печки не помогали, а устранить поломку самостоятельно не удавалось. Несмотря на собачий холод -30, другие водители просто проезжали мимо, не обращая внимания на замерзшего мужчину.

Когда автолюбитель понял, что сам он ничего не сделает и может замерзнуть, то он позвонил в службу 112.

К нему на помощь немедленно выехал экипаж ДПС. Сотрудники усадили водителя в свою машину, а когда мужчина согрелся, то отвезли его в Бородино и разместили в гостинице.

Уже утром автолюбитель смог устранить поломку автомобиля и доехать в Красноярск. Сотрудникам ДПС водитель принес благодарность.