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Происшествия19 января 2022 3:41

В Красноярском крае медведь-шатун насмерть задрал лесничего

Хищника уничтожили
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярском крае медведь-шатун насмерть задрал лесничего

В Красноярском крае медведь-шатун насмерть задрал лесничего

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во время новогодних праздников в Красноярском крае медведь задрал лесничего. Как передают в минэкологии, трагедия произошла в Большемуртинском районе.

Мужчина отработал в лесничестве практически всю жизнь, и был на хорошем счету. В пресс-службе регионального минэкологии сообщают, что на новогодних праздниках на лесничего напал медведь-шатун.

По какой причине зверь не находился в спячке неизвестно. После трагедии на место выезжали сотрудники ведомства. Шатун был отстрелен. Других аналогичных трагедий этой зимой в Красноярском крае не происходило.