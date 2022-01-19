В Красноярском крае медведь-шатун насмерть задрал лесничего Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во время новогодних праздников в Красноярском крае медведь задрал лесничего. Как передают в минэкологии, трагедия произошла в Большемуртинском районе.

Мужчина отработал в лесничестве практически всю жизнь, и был на хорошем счету. В пресс-службе регионального минэкологии сообщают, что на новогодних праздниках на лесничего напал медведь-шатун.

По какой причине зверь не находился в спячке неизвестно. После трагедии на место выезжали сотрудники ведомства. Шатун был отстрелен. Других аналогичных трагедий этой зимой в Красноярском крае не происходило.