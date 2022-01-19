В Красноярском крае сотрудника космического предприятия уличили во взятке в 18 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Железногорске Красноярского края в отношении начальника бюро комплектующих товаров АО «ИСС им. Академика М.Ф. Решетнева» и ее супруга завели уголовные дела по статьям «получение взятки в особо крупном размере» и «посредничество в получении взятки». Как сообщает пресс-служба СК, выявлено 5 эпизодов на общую сумму 18 миллионов рублей.

По версии следствия, в 2021 году 55-летняя сотрудница поэтапно, через своего мужа получила от поставщика оборудования взятку в виде денег в 7,5% от цены заключенных контрактов на 18 млн рублей. За эти деньги взяткодатель получал покровительство, которое выражалось в своевременной оплате договоров и счетов, выставленных поставщиком и контроле исполнения договоров. Супруга подозреваемой задержали с поличным при получении денег от поставщика.

Дома у обвиняемых обнаружили 13 миллионов рублей наличкой в тайниках, в том числе и в иностранной валюте. На имущество супругов на сумму 36 миллионов рублей наложен арест. Оба фигуранта арестованы.