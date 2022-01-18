Сергей Еремин предложил РЖД переименовать станцию «Красноярск-Пассажирский» Фото: Мария ЛЕНЦ

Мэр Красноярска Сергей Еремин предложил переименовать станцию «Красноярск-Пассажирский». По этому поводу он направил письмо на имя начальника Красноярской железной дороги, пишет Gornovosti.ru.

Глава города предложил назвать станцию «Красноярск-Главный». Так, по его мнению, можно будет отразить «стремление Красноярска выйти на лидирующие позиции среди городов "миллионников"».

Начальник Красноярской железной дороги Алексей Туманин намерен рассмотреть обращение мэра в ближайшее время.