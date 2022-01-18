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Общество18 января 2022 19:00

Сергей Еремин предложил РЖД переименовать станцию «Красноярск-Пассажирский»

Мэр города направил письмо на имя начальника Красноярской железной дороги
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Сергей Еремин предложил РЖД переименовать станцию «Красноярск-Пассажирский»

Сергей Еремин предложил РЖД переименовать станцию «Красноярск-Пассажирский»

Фото: Мария ЛЕНЦ

Мэр Красноярска Сергей Еремин предложил переименовать станцию «Красноярск-Пассажирский». По этому поводу он направил письмо на имя начальника Красноярской железной дороги, пишет Gornovosti.ru.

Глава города предложил назвать станцию «Красноярск-Главный». Так, по его мнению, можно будет отразить «стремление Красноярска выйти на лидирующие позиции среди городов "миллионников"».

Начальник Красноярской железной дороги Алексей Туманин намерен рассмотреть обращение мэра в ближайшее время.