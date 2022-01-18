В Красноярском крае за сутки от коронавируса скончались 28 пациентов, заразились еще 385 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

18 января 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 285 человек, умерло – 28. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразилось 178 277 человек.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечилось от коронавируса еще 299 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 162 921 пациент.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 28 человек. Общей сложности от болезни скончались 9 148 пациент.

- Под медицинское наблюдение взято 1 383 контактных человек. Проведено тестов на коронавирус всего 4 698 516, из них за последние сутки 1 767, - добавили в Роспотребнадзоре Красноярского края.