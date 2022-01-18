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Здоровье18 января 2022 9:10

В Красноярском крае за сутки от коронавируса скончались 28 пациентов, заразились еще 385 человек

Стопкоронавирус.рф опубликовал статистику по состоянию на 18 января 2022
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярском крае за сутки от коронавируса скончались 28 пациентов, заразились еще 385 человек

В Красноярском крае за сутки от коронавируса скончались 28 пациентов, заразились еще 385 человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

18 января 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 285 человек, умерло – 28. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразилось 178 277 человек.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечилось от коронавируса еще 299 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 162 921 пациент.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 28 человек. Общей сложности от болезни скончались 9 148 пациент.

- Под медицинское наблюдение взято 1 383 контактных человек. Проведено тестов на коронавирус всего 4 698 516, из них за последние сутки 1 767, - добавили в Роспотребнадзоре Красноярского края.