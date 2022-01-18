В Красноярском крае за неделю заболеваемость ковидом выросла на 20,1%

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В Красноярском крае за прошедшую неделю резко увеличилось количество заболевших ковидом на 20,1%. Как сообщает главныйсанитарный врач региона Дмитрий Горяев в своем телеграмм-канале, также отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Медики считают, что высокая заражаемость обусловлена циркуляцией респираторных вирусов как гриппозной, так и не гриппозной этиологии. Горяев отмечает, что показатель заболеваемости в регионе превышен среди взрослых на 136,5%.

В краевой столице ситуация намного серьезнее. Превышения пороговых значений в Красноярске зафиксированы не только среди взрослого населения - на 314,8 %, но и детей школьного возраста - на 39,2%.