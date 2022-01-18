Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье18 января 2022 6:14

В Красноярском крае за неделю заболеваемость ковидом выросла на 20,1%

Также увеличивается количество заболевших гриппом и ОРВИ
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае за прошедшую неделю резко увеличилось количество заболевших ковидом на 20,1%. Как сообщает главныйсанитарный врач региона Дмитрий Горяев в своем телеграмм-канале, также отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Медики считают, что высокая заражаемость обусловлена циркуляцией респираторных вирусов как гриппозной, так и не гриппозной этиологии. Горяев отмечает, что показатель заболеваемости в регионе превышен среди взрослых на 136,5%.

В краевой столице ситуация намного серьезнее. Превышения пороговых значений в Красноярске зафиксированы не только среди взрослого населения - на 314,8 %, но и детей школьного возраста - на 39,2%.