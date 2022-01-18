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Происшествия18 января 2022 5:24

В Якутии 87-летний мужчина убил приятеля на глазах у родственника и почувствовал недомогание

Возбуждено уголовное дело
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Якутии 87-летний мужчина убил приятеля на глазах у родственника и почувствовал недомогание

В Якутии 87-летний мужчина убил приятеля на глазах у родственника и почувствовал недомогание

Фото: Мария ЛЕНЦ

В якутском Мирном 87-летний местный житель убил своего 37-летнего знакомого. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство», сообщает пресс-служба СК.

16 января 87-летний мирнинец выпивал со своим родственником и его 37-летним другом. В процессе застолья пожилой мужчина и гость повздорили, когда слов не осталось, мужчина схватил нож и ударил им более молодого оппонента.

После убийства 87-летний горожанин почувствовал недомогание, а родственник, на глазах которого развернулась кровавая драма, вызвал скорую и полицию. Пожилого подозреваемого госпитализировали. Сейчас с ним работают следователи.

- По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Назначен ряд экспертных исследований, - передает пресс-служба СК по Якутии.