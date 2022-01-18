В Красноярск этапировали блогера повредившего машину ФСБ в Москве

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В красноярское СИЗО-1 этапировали московского блогера Константина Лакеева для отбывания срока по «дворцовому делу». Об этом сообщает телеграм-каналд «Арестанты-212» со ссылкой на маму осужденного. Парню предстоит провести в сибирском сизо 2 года и 8 месяцев, согласно приговору Тверского районного суда Москвы.

По версии следствия, Лакеев во время митинга в Москве 23 января повредил машину с номерами ФСБ. Он вместе с несколькими участниками в день акции решил атаковать машину силовиков – парни прыгали на автомобиле, а водителю распылили слезоточивый газ в лицо.

Несмотря на то, что после задержания вандалы принесли свои извинения, уголовного наказания им всем избежать не удалось.