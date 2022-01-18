У природного парка «Ергаки» появилась интерактивная карта

Фото: Мария ЛЕНЦ

У природного парка «Ергаки» в Красноярском крае обновился сайт и появилась новая интерактивная карта. Как сообщают в правительстве региона, с ее помощью можно будет ориентироваться в парке, узнать расположение основных природных достопримечательностей, экологических троп и маршрутов, объектов туристической инфраструктуры.

Помимо карты на сайте появились новые разделы – там размещены познавательные статьи, научные работы и много другое, связанное с изучением парка.

Также появилась возможность зарегистрировать туристическую группу на сайте перед посещением заповедной территории.