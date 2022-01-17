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Происшествия17 января 2022 19:45

В Туве автомобиль ушел под лед

Водитель авто серьезно не пострадал
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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В Туве автомобиль ушел под лед. Фото: Аварийно-спасательная служба Тувы

В Туве автомобиль ушел под лед. Фото: Аварийно-спасательная служба Тувы

ЧП у Туве: там под лед в Улуг-Хемском районе ушел легковой автомобиль. Машину пришлось вытаскивать при помощи спецтехники, а водителю повезло отделаться легким испугом. О произошедшем сообщили в аварийно-спасательной службе региона.

Работы хватило и спасателям, и водолазам из-за то, что владелец авто решил переехать через Енисей по несанкционированной переправе в местечке Чугай-Кежиг.

— Спасатели призывают всех жителей республики не пользоваться несанкционированными переправами для сохранения здоровья и жизни, — отметили в ведомстве.

Сейчас лед еще не окреп и поэтому подобное безрассудство может очень дорого обойтись.