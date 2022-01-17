Благоустройство бульвара на улице Краснодарской в Красноярске обойдется городскому бюджету в 10 миллионов рублей Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Благоустройство бульвара на улице Краснодарской в Красноярске обойдется городскому бюджету в 10 миллионов рублей. Такую сумму обозначили в городской администрации и отметили, что сейчас ведется поиск подрядчика, готового взяться за этот объект.

По плану должна быть обновлена зеленая зона за памятником «Самолет МИГ-21-Ф». Там появится асфальтобетонное покрытие, чтобы по нему можно было рассекать на самокатах и велосипедах. По душе оно придется и мамам малышей, которых перевозят в колясках.

Для создания уюта заменят и освещение: установят светильники двух типов, разной высоты, а чтобы провода над головой не портили вид, их спрячут под землю.

Также на бульваре появятся полюбившиеся многим горожанам перголы с качелями. Они будут выполнены в двух форматах: обычные со скамьями и плетеные типа «гнездо». Ансамбль дополнят скамейки в эко-стиле и урны. Чтобы на территорию для отдыха не заезжали автомобили, установят парковочные столбики. — Так как большая часть деревьев и газонов на бульваре была посажена очень давно, в ходе благоустройства предусмотрен большой объем дополнительного молодого озеленения. Там высадят крупномерные клены, яблони и ясени. Все деревья будут высотой от 1,5 до 3 метров. Также в проекте предусмотрены живые изгороди из кизильника и посадка кустарников спиреи в группы, — рассказали в пресс-службе мэрии.

старт работ запланирован на весну. а их финал на конец июля. Поэтому у горожан будет возможность освоить новое обновленное пространство до наступления осенней непогоды.