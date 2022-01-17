В Красноярске прокуратура добилась закрытия хостела Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске прокуратура добивается закрытия хостела. Находится эта мини-гостиница с масштабным названием «Макс-Хостел» в Железнодорожном районе, на улице Декабристов. Цокольный этаж 18-этажного многоквартирного дома, на берегу Енисея, хостел открылся там в 2016 году. А претензии у надзорного ведомства связаны с требованиями пожарной безопасности. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, там была проведена проверка и выявлены нарушения.

Изначально помещение числится как нежилое. Замки на эвакуационных выходах закрыты и без ключа изнутри их невозможно будет открыть в экстренных случаях. Руководитель не проходил обучение пожарно-техническому минимуму, персонал, получается, тоже. Есть вопросы с огнетушителям – когда они в последний раз проверялись и заряжались. Персонал не обеспечен средствами защиты на случай нештатных ситуаций. Нет аварийного освещения и вытяжной противодымной вентиляции. А ширина эвакуационного выхода всего 69 сантиметров вместо минимальных 80. И так далее. На первый взгляд все кажется не столь существенным, но вместе это состави большую проблему, если вдруг случится ЧП.

Суд принял к сведению доводы прокурора и, несмотря на то, что ответчики на судебное заседание не явились, вынес решение о запрете эксплуатации хостела в подвальном помещении многоэтажки. Однако решение в силу не вступило – ответчики подали апелляцию.