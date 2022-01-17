Красноярский режиссер раскритиковал городской воздух. Фото: "инстаграм"

Красноярский режиссер Василий Буйлов на своей странице в «Инстаграме» (787 тысяч подписчиков) раскритиковал экологию города, называя атмосферу газовой камерой. Пожаловался, что ему трудно дышать и больно глотать. По его мнению, обстановка в городе небезопасна. И его посещают серьезные мысли о переезде. А все потому, что направленные на благоустройство города инвестиции не работают, считает Буйлов.

Режиссер сетует, что из Красноярска уезжают известные и активные люди. Правда, не очень понятно, ругает он уехавших или нет, но акцентирует внимание: вместо того, чтобы помочь городу, они его покинули. И в целом считает, что проблемы города от того, что жители о них мало говорят.

Под постом режиссера много комментариев. Есть и объективные: подписчики рассказывают о своих наблюдениях, когда люди в реальности равнодушны к проблемам, а зачастую и вносят свою негативную лепту. Например, сжигают вредные отходы, топят свои частные коттеджи мазутом, не экономят ресурсы.