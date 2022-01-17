В Хакасии при пожаре погиб 3-летний ребенок. Фото: СК

В Хакасии при пожаре погиб 3-летний ребенок. Его нашли с выраженными признаками термического воздействия открытого огня. Трагедия произошла 15 января этого года в частном доме в районном центре Таштып. Сейчас следователи ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводят проверку по данному факту.

В пресс-службе ведомства рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что в доме жила семья: супруги и двое детей, второй ребенок – годовалая девочка. Отец отсутствовал – он работал на вахте. Поэтому дома оставались его жена с детьми. Пожар начался с детской, где спал мальчик. Там находился электрический обогреватель, висел на стене. Так что причиной пожара, вероятнее всего, стала неисправность или неправильная эксплуатация обогревателя.

Из-за сильного огня и густого дыма спасти ребенка не удалось. Его тело нашли уже после того, как пожарные потешили огонь. Следователи выясняют обстоятельства трагедии. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти мальчика. По итогам проверки станет понятно, заводить уголовное дело или нет.