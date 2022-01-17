На льду Красноярского водохранилища нашли палатку с погибшими рыбаками Фото: Мария ЛЕНЦ

На льду Красноярского водохранилища была обнаружена палатка, а в ней – тела двух мужчин, по всей вероятности рыбаков. Произошло это в Краснотуранском районе недалеко от села Восточное. Пока что предварительная информация такова: мужчины – оба жители города Минусинска, их личности уже опознали. Им 49 и 67 лет. Один из них известный в городе врач, второй – замруководителя местного предприятия.

Тревогу забила супруга одного из мужчин, она сообщила спасателям, что муж не вернулся домой, а телефон перестал отвечать. По ее заявке и проверили акваторию водохранилища, обнаружив там палатку. Вход во временное жилище был плотно закрыт. Рыбаки решили заночевать в палатке, согревались газовой плиткой с теплообменником. Уснули и отравились угарным газом. Тела передали правоохранителям, официальных комментариев от полиции и следкома пока нет. Так что делать выводы, носила эта смерть криминальный характер или это несчастный случай, говорить преждевременно.