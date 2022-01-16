В Красноярске на перекрестке водитель «Лады» насмерть сбил пешехода

Фото: ЧП Красноярск

Ранним утром 16 января на одном из красноярских перекрестков произошло смертельное ДТП. Как сообщили корреспонденту «КП-Красноярск» в ГИБДД, водитель на Lada Granta насмерть сбил 66-летнего мужчину.

Трагедия произошла на левом берегу - 26-летний автолюбитель ехал по улице Светлогорской в сторону проспекта Комсомольский. 66-летний мужчина начал переходить дорогу на красный свет, когда водителю горел зеленый. Автомобиль не успел затормозить, от полученных травм прохожий скончался на месте.

В ГИБДД отмечают, что мужчина переходил дорогу в темной одежде.